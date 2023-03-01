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Двое жителей Сочи оштрафованы за танцы и брань на Мамаевом Кургане

Центральный районный суд Волгограда оштрафовал двоих жителей Сочи за хулиганство. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов области.

Из материалов административного дела следует, что 24 февраля 30-летний Артем Дьяков и 33-летний Роберт Антонян, будучи на территории историко-мемориального комплекса Мамаев Курган, напротив могильной плиты Героя Советского Союза лейтенанта Ивана Клименко, танцевали и нецензурно выражались. На неоднократные требования очевидцев прекратить хулиганские действия мужчины не реагировали.

Вину в совершении административного правонарушения они признали.

Суд назначил им административное наказание в виде штрафа в размере одной тыс. руб. каждому.

Марина Ковалева

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