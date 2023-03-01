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обновлено 10:24

В Удмуртии могут отремонтировать памятники в честь победы в Великой Отечественной войне за счет средств союзного государства

В Удмуртии и ряде других субъектов России и Белоруссии планируют благоустроить с привлечением бюджетных средств союзного государства памятники и захоронения, связанные с Победой советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом 28 февраля рассказал председатель комиссии по безопасности и обороне Олег Белоконев в рамках рабочего визита делегации парламентского собрания союза Белоруссии и России в столицу Удмуртии.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

По словам Олег Белоконева, на Западе массово сносятся памятники и все, что связано с Победой советского народа в Великой Отечественной войне, есть попытки переписать историю. «Для воспитания молодого поколения в Беларуси и России очень важна эта память, наличие мемориалов и других сооружений. Многим комплексам уже множество лет, и они закреплены за местными органами и учреждениями по вопросам содержания. Сейчас перед нами важная задача — определить глобальные памятники или захоронения, в которое необходимо и есть смысл вложить бюджетные средства союзного государства»,— подчеркнул господин Белоконев.

В настоящее время идет сбор предложений от субъектов Белоруссии и России. Как рассказала заместитель председателя правительства Удмуртии Татьяна Чуракова, в республике также действует программа по увековечению памяти погибших защитников Отечества. Всего запланирован ремонт и благоустройство 28 воинских захоронений, а также установка 27 мемориальных знаков.

«В плане этого года — отремонтировать и благоустроить три воинских захоронения: два в Воткинске и одно в Можгинском районе. Предусматривается доступность таких мест для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья»,— рассказала Татьяна Чуракова.

Всего на территории Удмуртии 1024 памятных сооружений, посвященных Великой Отечественной войне.

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