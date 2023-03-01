Ледовую арену за 6 млрд рублей построят в Норильске

Металлургическая компания «Норникель» намерена вложить 6 млрд рублей в строительство ледовой арены в Норильске, сообщает ТАСС. Проектирование комплекса будет готово в 2023 году, рассказал глава города Дмитрий Карасев.

В феврале 2021 года было подписано четырехстороннее соглашение между «Норникелем», Минвостокразвития РФ, правительством Красноярского края и мэрией о социально-экономическом развитии Норильска. Документ определяет объем совместного финансирования проектов развития Норильска на период до 2024 года и перспективу до 2035 года — 120,1 млрд руб. Из этой суммы 24 млрд руб. будут выделены из федеральной казны, 14,8 млрд руб. — средства Красноярского края и 81,3 млрд руб. — «Норникель». Позже президент ГМК «Норникель» Владимир Потанин заявил о дополнительном инвестировании в программу развития города в размере 150 млрд руб.

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Лолита Белова