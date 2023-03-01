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Коммерсантъ FM
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Прокуратура вынесла предупреждение организатору детского праздника с Хагги Вагги и песнями Верки Сердючки

Прокуратура вынесла предупреждение руководителю event-агентства «Праздник детства» Александру Кудинову из-за организации детского праздника с ростовыми куклами Хагги Вагги и песней Верки Сердючки «Гуляночка» со строчками «Ше не вмерла Украина». Господин Кудинов в разговоре с RT рассказал, что на празднике играл старый плейлист, из которого сотрудники агентства не подумали убрать песню Верки Сердючки.

Детский утренник прошел в городе Грязь Липецкой области 24 февраля. По словам Александра Кудинова, видео с праздника попало в интернет из рабочего чата. Он пояснил, что лично не присутствовал на утреннике и узнал о произошедшем только после мероприятия. Господин Кудинов также сообщил, что инцидентом заинтересовались сотрудники прокуратуры. 28 февраля ему вынесли предостережение, а также попросили не допускать подобного в будущем.

«На празднике играл старый плейлист, который составлялся задолго до начала. Сейчас песни Верки Сердючки, конечно, никто не стал бы ставить намеренно. Но заиграла эта песня, "Гуляночка", — дети и взрослые просто продолжили танцевать и веселиться, не обратив на музыку внимания, а это все попало на видео», — рассказал Александр Кудинов RT.

По его словам, у его сотрудников не было злого умысла. С ними проведена работа, чтобы подобного больше не повторилось. Господин Кудинов также рассказал RT, что поддерживает российскую армию в конфликте на Украине. Он добавил, что не раз собирал гуманитарную помощь для жителей Донбасса.

26 февраля Telegram-канал SHOT опубликовал видео с детского праздника. На нем видно, как аниматоры в костюмах Хагги Вагги и Киси Миси танцуют вместе с детьми под песню Верки Сердючки «Гуляночка». В комментарии Telegram-каналу организаторы праздника пообещали разобраться в произошедшем, а также заявили, что «бессмертия Украине они не желают».

В апреле 2022 года «Известия» сообщали, что Верке Сердючке и ряду других украинских артистов запретили въезд в Россию на 50 лет.

Олеся Павленко

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