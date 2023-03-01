Краевой минстрой лидирует по сумме выявленных бюджетных нарушений

Лидером по сумме выявленных Контрольно-счетной палатой Пермского края нарушений стал краевой минстрой. Это следует из отчета КСП, внесенного в заксобрание. Как указано в документе, в 2022 году аудиторы КСП выявили в деятельности министерства четыре нарушения на общую сумму 1,2 млрд руб.

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В тройку наиболее значительных нарушителей помимо краевого минстроя вошли АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края» (сумма выявленных нарушений – 227,7 млн руб.) и краевой минкульт (95 млн руб.).

Напомним, в конце января 2022 года министр строительства Прикамья Андрей Колмогоров ушел в отставку, его место занял Артем Габдрахманов, работавший до этого главным архитектором региона — замминистра регионального министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности.