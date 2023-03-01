В Ярославле поклонника Ленина осудили за убийство

Житель Ярославля с необычным именем и отчеством Виленин Виленинович признан виновным в убийстве. О вердикте сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Уголовное дело поклонника В.И. Ленина рассматривал суд присяжных в Кировском районе Ярославля. Само преступление никак не связано с идеями коммунизма. В марте 2022 года подсудимый убил в собственной квартире собутыльника, сначала избив его, а потом нанеся несколько ударов ножом.

Присяжные вынесли вердикт «виновен», а суд в итоге приговорил Виленина Вилениновича Ф. к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Удовлетворен гражданский иск двух потерпевших на общую сумму в 1,5 млн руб. Вещественные доказательства по делу в виде 10 бутылок из-под водки суд принял решение уничтожить после вступления приговора в законную силу.

Андрей Иванов