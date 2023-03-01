Глава Удмуртии: защита от фейков остается важнейшим направлением работы союза Белоруссии и России

В настоящее время важнейшим направлением работы остается информационная безопасность и защита от фейков, заявил главы Удмуртии Александр Бречалов в рамках встречи с делегацией парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Рабочая встреча состоялась 28 февраля в столице республики. В составе делегации регион посетили председатель комиссии парламентского собрания по безопасности и обороне Олег Белоконев, а также заместитель председателя Андрей Красов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Глава Удмуртии выразил уверенность, что работа, которая сейчас ведется в рамках концепции информационной безопасности союзного государства, уже с учетом всех вызовов, рисков и угроз в этой сфере станет прикладным инструментом для реализации прав и граждан людей на достоверную информацию.

Заместитель председателя комиссии Андрей Красов рассказал, что на заседании комиссии парламентского собрания также пройдут обсуждения разработки новых проектов по увековечению памяти защитников Отечества, модернизации объектов тылового обеспечения, патриотическому воспитанию, а также финансирования программ из бюджета союзного государства.

Отдельно в рамках встречи обсудили гуманитарное и экономическое сотрудничество между городами-побратимами Ижевском и Брестом. Так, в ближайшем будущем планируется организация совместных проектов, направленных на укрепление патриотизма среди молодежи в городах-побратимах, развитие контактов между Удмуртским кадетским корпусом ПФО им. В.Г. Старикова и Александровским Брестским кадетским корпусом.