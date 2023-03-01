В Краснодаре 39% жителей не дают денег в долг

В Краснодаре 39% опрошенных граждан заявили, что не дают денег в долг. Об этом говорится в исследовании рекрутингового портала SuperJob.

Не просят средства взаймы 51% жителей краевого центра. Чаще всего деньги в долг дают родственникам (25%), друзьям (20%) и коллегам по работе (7%).

Чаще других занимают средства у родственников краснодарцы моложе 34 лет (13%). Они же в 30% случаев одалживают деньги друзьям. За займами в финансовые организации чаще других обращаются респонденты в возрасте старше 45 лет (23%). Эта категория опрошенных в основном занимает деньги родственникам (26%). Займы для коллег чаще предоставляют мужчины, чем женщины (10% и 4% соответственно).

Анастасия Донскова

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