Во время пожара в частном доме в Уфе погибли два человека

Сегодня ночью в главное управление МЧС по Башкирии поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Мингажева в Уфе, сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС.

Прибывшие пожарные обнаружили открытое горение дома площадью 42 кв. м, была угроза распространения огня на соседние дома. Пожар был локализован, открытое горение ликвидировано. Во время тушения частично обрушилась кровля дома.

Пожарные обнаружили в здании двоих погибших. Причина пожара устанавливается.

В тушении участвовали семь единиц техники и 28 пожарных, отмечается в сообщении.

Майя Иванова

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