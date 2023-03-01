Комиссию по вопросам развития садоводства и огородничества учредили в Удмуртии

В Удмуртии создали комиссию по вопросам развития садоводства и огородничества. Соответствующее распоряжение, подписанное председателем правительства региона Ярославом Семеновым, опубликовано на сайте главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Отмечается, что комиссия образована для согласования действий по реализации государственной политики в области развития отношений, возникающих в связи с ведением гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд в Удмуртии.

Председателем комиссии назначили вице-премьера правительства Удмуртии Ольгу Абрамову. Ее заместителем стал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Михаил Юдин.