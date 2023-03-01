За сутки подтвердился у 276 саратовцев

В Саратовской области зарегистрировано 276 новых случаев COVID-19, четыре из них сопровождаются пневмонией, остальные – ОРВИ. Такие данные приводит региональный оперативный штаб.

Общее количество официально подтвержденных с начала пандемии заболевших в регионе составляет 311681, выздоровлением завершились 304163, в том числе 455 - за сутки.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Саратове (126 случаев), Энгельсском (51), Балаковском (49), Балашовском (17) и Ершовском (11) районах.

Среди новых пациентов 15 детей и подростков до 17 лет и 80 взрослых 30-49 лет.

Марина Ковалева