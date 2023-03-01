Проверку работы сирен в Нижегородской области перенесли после хакерских атак

В Нижегородской области решили перенести проверку работы системы оповещения населения, сообщили в департаменте региональной безопасности. Она была запланирована сегодня, 1 марта. В 10:35 должны были включить сирены, а по телевидению и радио пустить сигнал о технической проверке.

По словам источника в правительстве региона, решение о переносе проверки связано с рекомендациями федеральных властей после вмешательства хакеров в работу радиостанций и спутникового телевидения 22 и 28 февраля. Неизвестные транслировали ложный сигнал о воздушной тревоге в нескольких регионах, включая Нижегородскую область.

Новый срок технической проверки работы сирен определят позже.

Анастасия Еремина