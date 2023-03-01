Облсуд оставил под стражей экс-главу Ашинского района

Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему главе Ашинского района Виктору Чистякову, обвиняемого в получении взятки. Он останется в следственном изоляторе как минимум до 8 августа, сообщает прокуратура региона.

Постановление Ашинского городского суда от 7 февраля о продлении меры пресечения обжаловала сторона защиты, указав на отсутствие у обвиняемого намерений помешать производству по делу, настаивая на необходимости избрания более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста. Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил эти доводы и оставил фигуранта под стражей.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Виктора Чистякова задержали в феврале 2022 года. С тех пор он находится с СИЗО. С августа прошлого года уголовное дело рассматривается в суде. По версии следствия, в 2018 году чиновник, занимавший тогда должность заместителя главы района, получил взятки от предпринимателя в сумме 800 тыс. рублей за от директора коммерческой организации за помощь в приеме и оплате работы по строительству очистных сооружений, выполненной с нарушением строительных норм и требований. Речь идет о возведении системы обеззараживания воды в Кропачево.