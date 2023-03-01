Глава Киришского района Ленобласти стал фигурантом уголовного дела о «Спорте и молодости»

В Ленинградской области по подозрению в превышении должностных полномочий задержали главу администрации Киришского муниципального района Олега Дмитриева, сообщил региональный Следственный комитет. Ему вменяют ущерб бюджету в 35 млн рублей в рамках возбужденного ранее дела против руководителя МАУ «Спорт и молодость» в Киришах.

Как считает следствие, оба фигуранта, действуя по предварительному сговору, без законных причин расторгли договор с подрядчиком благоустройства Прибрежного парка в Киришах у здания МАУ после того, как тот выполнил часть работ. Позже администрация заключила договор с другой компанией, заложив в его стоимость уже выполненные работы. Ущерб бюджету составил 35 млн рублей при общей стоимости контракта в 160 млн.

С Дмитриевым проводятся следственные действия, решается вопрос о предъявлении обвинения. Следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу.

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