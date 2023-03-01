Российские бренды автомобилей в Удмуртии оказались лидерами по доле предложения

В Удмуртии на начало 2023 года лидерами на рынке новых автомобилей оказались российские бренды с долей предложения в 62,9%. Годом ранее данный показатель составлял 25,7%, сообщает пресс-служба Авито Авто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На второй позиции по доле предложения на рынке новых автомобилей оказались китайские марки с долей в 17,6%, годом ранее — 8,5%. Третью строчку заняли японские производители с долей 5,1%, в прошлом году — 19,3%.

Отметим, что на рынке автомобилей с пробегом в Удмуртии также лидируют российские производители. Их доля в начале 2023 года составила 32,4%, годом ранее — 35,7%.

Однако на втором месте в структуре предложения автомобилей с пробегом оказались японские бренды с показателем 15,8%, в 2022 году — 14,7%. На третьей позиции расположились немецкие марки — 14,2% и 11,3% соответственно.