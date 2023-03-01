Бывший руководитель ИК «Ермак» признан банкротом

Арбитражный суд Пермского края признал банкротом бывшего гендиректора инвестиционной компании «Ермак» Максима Шахаева. Это следует из решения, опубликованного на сайте суда.

С заявлением о признании господина Шихаева банкротом в суд обратилось ПАО «Сбербанк». По расчетам заявителя размер задолженности составляет 156,5 млн руб., в том числе основной долг — 132,1 млн руб., проценты по кредиту — 3,7 млн руб., неустойка — 2 млн руб.

Максим Шахаев с июня 2008 года по январь 2009-го возглавлял ИК «Ермак», которая контролируется семьей экс-депутата краевого заксобрания Андрея Агишева. Занимая должность гендиректора ИК, он одобрил приобретение компанией за 200 млн руб. 32% акций ОАО «Инвестиционный фонд “Детство-1”», что стало причиной затяжного спора Андрея Агишева и его партнера по «Ермаку» Михаила Матвеева.

Через несколько лет после ухода из «Ермака» Максим Шахаев выкупил созданное в 2006 году ООО «Кунгурская база», которое специализируется на хранении и складировании различной продукции, а также зарегистрировал в Кунгуре ООО «Кунгурнефтетрейд», основным видом деятельности которого стала оптовая торговля топливом.

В ноябре 2021 года ООО «Кунгурнефтетрейд» было признано несостоятельным, спустя год суд признал банкротом и «Кунгурскую базу». Основным кредитором должников стал Сбербанк: долг «Кунгурнефтетрейда» перед банком составлял 174,9 млн руб., задолженность второй компании — 158,6 млн руб. Позже производство по делам было прекращено, так как стороны утвердили мировые соглашения.