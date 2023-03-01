Скончался сотрудник полиции, в которого случайно выстрелил коллега патрульный

В Омской области скончался 22-летний сотрудник патрульно-постовой службы, в которого случайно выстрелил коллега. Информацию о смерти правоохранителя, подтвердили «Ъ-Сибирь» в УМВД России по Омской области.

Накануне полиция сообщила о служебной проверке в отношении выстрелившего. Как уточнили в ведомстве, выстрел произошел в момент патрулирования на автомобиле одной из улиц в Калачинске. Пуля попала в сидящего рядом полицейского. Пострадавший с огнестрельным ранением брюшной полости 27 февраля был доставлен в хирургическое отделение центральной районной больницы.

Следователи СУ СКР Омской области по факту смерти 22-летнего сотрудника полиции возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова