На ремонт аэропорта в Иркутске в 2023 году направят 169 млн рублей

На модернизацию аэропорта Иркутска в 2023 году будет направлено 169,3 млн руб. Будут отремонтированы помещения медико-санитарной части, фасада гостиницы, асфальтобетонных покрытий, дренажной системы и водостоков аэродрома. Также запланирована замена теплотрассы и огней приближения светосигнального оборудования.

«Аэропорт должен развиваться, несмотря на планы по строительству новой воздушной гавани. Важно делать все необходимое для обеспечения безопасности пассажиров и повышения качества услуг», - прокомментировал первый заместитель председателя правительства Иркутской области, председатель совета директоров АО «Международный аэропорт Иркутск» Руслан Ситников.

В 2022 году власти региона сообщили, что строительство нового международного аэропорта Иркутска в деревне Позднякова может начаться в 2028 году. Перенос существующего аэропорта, который находится в городской черте, обсуждается более 30 лет. В марте 2021 года глава Росавиации Александр Нерадько на совещании в Иркутске заявлял, что стоимость строительства нового комплекса составит не менее 73 млрд руб.

Собственником АО «Международный аэропорт Иркутск» является правительство Иркутской области. Аэропорт расположен в черте города, имеет два терминала и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 тыс. м. В аэропорту базируются два перевозчика — «ИрАэро» и «Ангара». Пассажиропоток АО "Международный аэропорт Иркутск" по итогам 2022 года составил 2,6 млн человек. Ожидается, что в 2023-м пассажиропоток достигнет 3 млн человек.

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Лолита Белова