Мэрия Уфы подала иск к управлению федерального казначейства

Администрация Уфы просит арбитражный суд Башкири признать недействительным некое представление управления федерального казначейства по республике от января текущего года. В качестве третьих лиц в процессе участвуют финансовое управление мэрии, министерство строительства архитектуры республики, министерство жилищно-коммунального хозяйства Башкирии, а также федеральный Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

На минувшей неделе суд, удовлетворив ходатайство истца, приостановил действие спорного представления.

Олег Вахитов

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте