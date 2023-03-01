Экс-начальника отряда ИК-21 в Касли осудили на пять лет колонии за взятки

В Челябинской области суд вынес приговор бывшему начальнику отряда по воспитательной работе с осужденными исправительной колонии №21 ГУФСИН России по региону (Касли), обвиняемому в получении взяток от осужденных. Ему назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком на пять лет со штрафом в 90 тыс. руб. и лишением права занимать должности на государственной службе в течении 2,5 лет, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Следствие и суд установили, что в течение 2021 года начальник отряда получил взятки на сумму более 30 тыс. руб. за передачу заключенным сотовых телефонов, наркотических средств и лекарственных препаратов. Преступление выявили сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области, которые занимались оперативным сопровождением уголовного дела.

Бывший сотрудник ИК-21 признан виновным по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ (пособничество в покушении на незаконное приобретение наркотических средств). Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.