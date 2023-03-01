На Алтае будут судить мошенника, выдававшего себя за вора в законе

В Алтайском крае суд рассмотрит уголовное дело мошенника, который выдавал себя за криминального «авторитета». Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

Как установило расследование, 36-летний житель Камня-на-Оби приобрел сим-карты с абонентскими номерами, зарегистрированными на подставных лиц. Злоумышленник звонил предпринимателям из Ивановской и Тюменской областей и, представившись вором в законе, требовал деньги якобы на оплату услуг адвоката. Затем он называл банковские счета, куда следовало перечислить сумму.

Всего, выяснили полицейские, в период с января 2021-го по май 2022 года лже-«авторитет» выманил у 15 коммерсантов более 300 тыс. руб. Несколько попыток хищений оказались неудачными.

У обвиняемого, который ранее был неоднократно судим за тяжкие преступления, стражи порядка изъяли мобильный телефон, банковские и сим-карты, при помощи которых он совершал преступления. Свою вину фигурант признал полностью.

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Илья Николаев