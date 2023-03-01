В Благовещенске введен режим повышенной готовности из-за выхода грунтовых вод

В нескольких районах Благовещенска на поверхность вышли грунтовые воды. Также зафиксирован подъем воды в реке Бурхановка. В городе объявлен режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности мэра Благовещенска Дмитрий Гумиров.

Как уточнили в пресс-службе администрации города, речь идет о выходе грунтовых вод в районе улицы Песчаная, Литер 2, пос. Мясокомбинат, а также улицы Садовой, 26 и село Садовое.

По указанию Дмитрия Гумирова в режим повышенной готовности приведены органы управления и силы Благовещенского городского звена амурской территориальной системы ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также поисково-спасательный отряд.

Милена Костерева