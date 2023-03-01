Гендиректору красноярского «Центра развития бизнеса» предъявили обвинение

Прокуратура Красноярского края предъявила обвинение генеральному директору АНО «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания» Александру Граматунову по уголовному делу о хищении 6 млн руб. Ему грозит лишение свободы до 10 лет.

По версии следствия, в июле 2019 года обвиняемый, получив для хозяйственных нужд предприятия 6 млн руб., направил их на оплату собственного потребительского кредита. При этом информацию об использовании денег не представил.

Фигурант вину не признал, однако ущерб полностью возместил. Ему избрана мера пресечения в виде залога в размере 6 млн руб.

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Лолита Белова