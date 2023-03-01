ФНС увеличила отчисления в консолидированный бюджет России на 18%

Размер отчислений Федеральной налоговой службы (ФНС) в консолидированный бюджет России 2022 году вырос на 18% (5 трлн руб.) по сравнению с показателем 2021 года — до 33,58 трлн руб. Об этом сообщила пресс-служба ФНС.

«В консолидированный бюджет РФ в 2022 году поступило 33,58 трлн руб. с ростом к показателям 2021 года на 18%, или 5 трлн руб.»,— сообщается в Telegram ведомства.

В федеральный бюджет за прошлый год от ФНС поступило 19,43 трлн — это на 22%, или на 3,5 трлн руб., больше, чем в 2021 году, в консолидированные бюджеты субъектов — 14,15 трлн руб. или на 12% (1,5 трлн руб.) больше 2021 года.

Анастасия Ларина