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Коммерсантъ FM
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Пентагон подготовил более 4 тыс. украинских военных за год

Министерство обороны США подготовило больше 4 тыс. украинских военнослужащих с начала боевых действий на Украине. Об этом сообщил во вторник начальник Оперативного управления Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал-лейтенант Дуглас Симс.

«В целом, с января американские военные обучили еще одну тысячу украинцев, в результате чего общее число обученных Соединенными Штатами украинских военнослужащих составило чуть более 4 тыс. человек»,— заявил генерал на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

По его словам, украинские военнослужащие проходят подготовку в нескольких странах Европы, а также в США. В Форт-Силле (штат Оклахома) украинских военных учат применению в бою расчета батареи противовоздушной обороны Patriot.

Украинские военные обучались в Великобритании, Дании и Польше. Главы МИД Франции, Польши и Германии выступали за создание специальной миссии по обучению украинских солдат в Евросоюзе.

Анастасия Ларина

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