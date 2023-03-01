Главные анонсы 1 марта

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия Большой кольцевой линии московского метро. В эксплуатацию будут введены девять последних станций Большого кольца: «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская».

В Индии пройдет визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В программе переговоры с главой МИД страны Субраманьямом Джайшанкаром, участие во встрече министров иностранных дел G20, в Международной политологической конференции «Диалог Райсина», ряд двусторонних встреч.

В России будет проведена проверка систем оповещения гражданской обороны.

Председательство в Совете Безопасности ООН на месяц переходит к Мозамбику.

В Венгрии Государственное собрание (однопалатный парламент) начнет рассматривать соглашения о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.

В Приднестровье начнутся военные сборы, организованные миротворческим контингентом.

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд начнет рассматривать дело Павла Запорожца, обвиняемого в покушении на совершение теракта в Херсоне.

Какие законы и правила вступают в силу в России:

федеральный закон № 12-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ" и отдельные законодательные акты РФ». Он позволяет публиковать информацию о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов в интернете в общем виде , без персональных данных;

, без персональных данных; закон, запрещающий при предоставлении госуслуг, а также при реализации банками и госпредприятиями услуг и товаров использовать иностранные мессенджеры для передачи целого ряда личных и финансовых данных;

для передачи целого ряда личных и финансовых данных; новые правила освидетельствования водителей на алкогольное опьянение ;

; изменения в Правила противопожарного режима. Теперь россияне смогут жарить шашлыки в мангалах только в пяти метрах от дачного дома.

В России вводится новый сигнал светофора — белый силуэт пешехода со стрелкой, который указывает на то, что по направлению движения, обычно за поворотом, пешеход имеет право переходить дорогу на разрешающий сигнал светофора. Знак не вводит новых правил, а предназначен для дополнительного информирования водителя.

Лаборатория обработки пленки на базе киноконцерна «Мосфильм» остановит свою работу из-за отсутствия заказов.