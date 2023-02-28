В Татарстане отменили проверку системы оповещения из-за хакерских атак

В Татарстане из-за хакерских атак отменили проверку систем оповещения, которая была запланирована 1 марта. Об этом сообщило главное управление МЧС по республике.

«Принято решение о переносе сроков проведения комплексных проверок готовности систем оповещения населения с запуском электросирен (громкоговорителей), замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов (радиоканалов) и доведением проверочных сигналов и информации до населения»,— говорится в сообщении ведомства.

В МЧС отмечают, что хакерские атаки на инфраструктуру связи в Татарстане произошли 22 и 28 февраля. В результате по теле- и радиоканалам транслировалась «ложная информация об угрозе воздушной опасности».

Напомним, во вторник жители российских регионов услышали фейковые сигналы воздушной тревоги: они появились в эфире некоторых радиостанций и телеканалов. Аналогичный инцидент произошел 22 февраля.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"