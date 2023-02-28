«Единая Россия» утвердила уполномоченных на выборах 2023 года в четырех регионах Черноземья

Президиум генсовета «Единой России» утвердил уполномоченных на выборах 2023 года, в том числе на избирательных кампаниях четырех регионов Черноземья. Об этом сообщили в партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Тамбовской области уполномоченным назначен депутат Госдумы (избран по Владимирскому избирательному округу) Игорь Игошин. В Воронежской — депутат Госдумы от этого региона, бывший руководитель управления региональной политики облправительства Андрей Марков. Орловскую область наравне с Москвой будет курировать первый замруководителя фракции ЕР в Госдуме Виктор Селиверстов. За Белгородскую область будет отвечать депутат от этого региона Валерий Скруг.

Кроме того, два представителя Воронежской области будут курировать реготделения, деятельность избирательных штабов и кандидатов в других субъектах. Игорь Кастюкевич, значительную часть времени после начала спецоперации проработавший в Херсонской области, будет курировать этот регион. Сергей Чижов станет уполномоченным в Рязанской области.

В 2023 году в Воронежской и Орловской областях состоятся выборы губернатора. В других регионах пройдут только местные кампании.

Олег Мухин

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