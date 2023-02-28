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В центре Краснодара сгорел ресторан «Pro Vino»

Пожар в краснодарском ресторане «Pro Vino», начавшийся во вторник в половине девятого вечера, тушили почти два с половиной часа, во время пожара были спасены 15 человек, еще 41 человек был эвакуирован, никто не пострадал, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС Краснодарского края

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Краснодарского края

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС Краснодарского края

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Краснодарского края

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 20.25, к месту возгорания были направлены подразделения пожарной службы. Пожарные обнаружили, что горела кровля коммерческого здания, пристроенного к многоэтажному жилому дому, огонь распространился на площади 200 кв. м.

В ликвидации пожара были задействованы 100 сотрудников пожарной службы и 32 единицы техники. Люди были эвакуированы из соседних зданий, помещения в которых подверглись задымлению.

Анна Перова, Краснодар

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