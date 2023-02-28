Звуки взрывов в районе аэродрома в Ейске объяснили учениями

Ночью 28 февраля в Ейске были слышны звуки взрывов и сирены. Жители города сообщают об этом в соцсетях, а также публикуют видео пожара, предположительно, в районе аэродрома. Власти города попросили жителей сохранять спокойствие и напомнили, что проводятся военно-тактические учения. Об этом написал глава Ейского района Роман Бублик в своем Telegram-канале.

«Соблюдайте спокойствие. Обо всем происходящем на территории Ейского района я вам всегда сообщаю, поэтому прошу не вестись на провокации, которые распространяются в сети», - отметил Роман Бублик.

Очевидцы сообщили, что были слышны два взрыва. После этого в районе аэродрома появился дым. Политолог и журналист Юрий Подоляка в своем Telegram-канале сообщил, что к взрыву в районе аэродрома может быть причастен БПЛА-камикадзе. Однако в ГУ МЧС по Краснодарскому краю отметили, что заявок о происшествии не поступало, «обстановка спокойная».

27 февраля глава Ейского района Роман Бублик заявил, что громкий звук в небе над Ейском, который жители города назвали «взрывом», является сверхзвуковым хлопком. О произошедшем жители Ейска и других населенных пунктов сообщили в соцсетях.

Татьяна Ручкина

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