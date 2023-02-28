Из пожара в центре Краснодара 15 человек спасли и 41 эвакуировали

Из пожара в ресторане, расположенного в центре Краснодара, было спасено 15 человек и эвакуировано 41. Пострадавших в результате происшествия нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На тушение пожара было подано шесть стволов «Дельта». Всего к его ликвидации привлекли 100 человек и 32 единицы техники.

28 февраля в 20:25 на улице Кубанская набережная, возле Моста поцелуев произошел пожар в ресторане Pro Vino. Там загорелась кровля здания на площади 200 кв. м. По данному происшествию прокуратура организовала проверку.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram