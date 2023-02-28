Без причины и следствие

Прокуратура Ульяновской области требует признать контракт по рекультивации полигона ТКО стоимостью 456 млн руб. незаконным и недействительным в связи с тем, что он был заключен с единственным поставщиком без конкурентных процедур. Заключение рабочей группы при региональном правительстве, принявшей решение о возможности такой сделки на основании особых процедур, связанных с геополитической обстановкой, ведомство считает ошибочным и указывает на отсутствие необходимой причинно-следственной связи. Руководитель ответчика — ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» — от комментариев отказывается. В прокуратуре отмечают, что если суд согласится с ее требованиями, не исключено, что еще будет дана оценка коррупционности в решениях по сделке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минприроды Ульяновской области, фото минприроды Ульяновской области Фото: минприроды Ульяновской области, фото минприроды Ульяновской области

Арбитражный суд Ульяновской области 22 февраля принял к производству иск заместителя прокурора Ульяновской области Максима Гришина к ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» и компании «ЭкоИнвест» (ООО, Москва) о признании незаконным и недействительным контракта по рекультивации полигона ТКО (на сумму 456,3 млн руб.), заключенного с единственным поставщиком работ. Контракт был заключен 19 декабря 2022 года, средства выделены в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Заседание для рассмотрения иска по существу назначено на 4 апреля.

Как указывает в своем иске зампрокурора, контракт заключен без проведения конкурентных процедур. Решение об этом было принято 14 декабря 2022 года на заседании рабочей группы облправительства по организации финансирования бюджетных расходов оперштаба по обеспечению экономического развития Ульяновской области и основано на правилах, оговоренных постановлением облправительства № 136-П от 25 марта 2022 года (на основе закона № 46-ФЗ от 08.03.2022, принятого после начала СВО для ускорения решения экономических вопросов, не требующих ­отлагательств).

Между тем, согласно этим правилам, контракт может быть заключен с единственным поставщиком в случае, если применение конкурентных способов «требует значительных временных затрат в условиях введения в отношении РФ ограничительных мер экономического характера, обусловленных изменением геополитической обстановки», и «если имеется прямая причинно-следственная связь между обстоятельствами закупки и указанными мерами». Но такой причинно-следственной связи не обнаружено, и препятствий для проведения аукциона не было, отмечается в иске.

Кроме того, считает прокуратура, при суммах контракта свыше 100 млн руб. требуется опыт подобной работы (на суммы не менее 20% от стоимости контракта), однако такого опыта у «ЭкоИнвеста» не было.

Ведомство подчеркивает, что заключенный контракт привел «к нарушению принципов открытости и прозрачности, к ограничению конкуренции», и требует признать его недействительным, а сделку — ничтожной.

Директор «Ульяновскоблстройзаказчика» Алексей Скоробогатов сказал «Ъ», что «контракт на рекультивацию заключен на основании решения правительства области, и оснований для неисполнения этого решения у „Ульяновскоблстройзаказчика“ нет».

По данным источников «Ъ», рабочая группа, о которой в иске ведет речь прокуратура, фактически состоит из членов регионального кабмина и некоторых руководителей администрации губернатора. Из 19 человек, присутствовавших при решении вопроса о возможности заключения контракта с единственным поставщиком, никто не проголосовал «против», однако семь человек, из них шесть министров воздержались, но 12 человек, среди которых три заместителя председателя облправительства и шесть министров, проголосовали «за».

В прокуратуре также заметили, что в материалах, приложенных к иску, имеется информация о том, что ООО «ЭкоИнвест» раньше принадлежало Гульнаре Рахматулиной — главе регионального минприроды, которое ведет надзор за исполнением контракта.

Компания «ЭкоИнвест» (первоначально зарегистрирована в Сызрани с названием «Промэкология», с октября 2022 года зарегистрирована в Москве) была создана в декабре 2013 года, 100% компании принадлежало Гульнаре Рахматулиной. С марта 2022 года 90% компании перешло в собственность ООО «БауИнвест» (Москва). По данным Kartoteka.ru, среднесписочная численность компании — один человек. По итогам 2021 года (данные ФНС), компания имела выручку 2,9 млн руб., чистую прибыль — 110 тыс. руб.

В региональном минприроды (ведомство является в этом деле третьим лицом) также отказались от комментариев, заметив, что пока не видели иска прокуратуры. В то же время, по данным министерства, «ЭкоИнвест» уже начал подготовительные работы, «для проезда спецтехники проложена временная дорога, обустроены строительный городок, ограждение территории с последующей установкой видеонаблюдения». Что делать с затратами компании, если контракт будет признан недействительным, пояснить в минприроды не смогли. Никакие обеспечительные меры пока арбитражным судом не предусмотрены.

Собеседник в областном правительстве сказал «Ъ», что «никаких претензий у прокуратуры к рабочей группе нет», «решение рабочей группы обоснованное, и если бы были претензии к ней, тогда бы ее решение было обжаловано прокуратурой, но сейчас обжалуется только контракт».

Между тем старший помощник областного прокурора Василий Зима отметил в беседе с «Ъ», что если суд согласится с требованиями прокуратуры, «вполне возможно, ведомство еще даст оценку событиям на предмет наличия коррупционной составляющей в действиях руководителей и чиновников», а также подготовит акт прокурорского реагирования по факту решения рабочей группы облправительства.

Сергей Титов, Ульяновск