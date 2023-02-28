Беспокойство без провода

С отменой льготного присоединения к электросетям в Нижегородской области был зафиксирован рекордный рост заявок от предпринимателей, кратно выросло и количество жалоб инвесторов на формальные отказы от заключения договоров на техприсоединение. В структуре Россетей объяснили это экономическими проблемами и удорожанием оборудования. Во многих случаях виноваты сами заявители, не ориентирующиеся в тонкостях законодательства в сфере электроэнергетики, отмечают отраслевые юристы. Проблема стоит остро, для ее решения региональные власти намерены заключить с сетевой организацией соглашение, регулирующее процедуру на всех этапах подключения. По показателю техприсоединения к сетям Нижегородская область второй год падает в рейтинге Агентства стратегических инициатив, власти этим недовольны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У предпринимателей возникло напряжение в отношениях с сетевыми организациями

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ У предпринимателей возникло напряжение в отношениях с сетевыми организациями

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Общественный комитет по энергетике при Торгово-промышленной палате Нижегородской области обсудил проблему с техприсоединением к электросетям. Прошлогоднее решение правительства РФ, отменившее льготы для бизнеса при подключении, повлекло вал заявок от потенциальных потребителей, которые обращались в последние льготные месяцы, рассказал заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Центр» Алексей Савостин. В мае-июне 2022 года филиал «Нижновэнерго» получил рекордные 19,7 тыс. запросов, с абонентами было заключено 15,2 тыс. договоров техприсоединения (ТП). Подавляющее большинство заявок (95%) пришлось на категорию до 150 кВт: такие мощности обычно нужны малому и среднему бизнесу. В компании Россетей признают, что большое количество заявок и текущие экономические проблемы повлекли как затягивание заключения договоров ТП, так и просрочку обязательств по ним.

«Существенно выросли цены на комплектующие. Мы были вынуждены пересматривать экономику по действующим договорам технологического присоединения и оценивать наши возможности их выполнения», — отметил Алексей Савостин.

По данным «Россети Центр», только в Нижнем Новгороде сейчас действует 12,1 тыс. договоров ТП, из которых около тысячи просрочено. Еще 15,8 тыс. договоров энергетики планируют подписать с заявителями в 2023 году.

Однако часто электросетевой компании дешевле заплатить штрафы по решениям ФАС, чем исполнять договоры техприсоединения, подчеркнул региональный бизнес-омбудсмен Павел Солодкий. «В наше неспокойное время каждый рубль, каждый инвестор должен быть на вес золота. Это рабочие места, налоги. Если не получается — приглашайте абонентов, говорите с ними. Очень неприятно, когда к нам приходит инвестор и жалуется, что с ним вообще не разговаривают», — посетовал он. Заместитель министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Максим Братыгин рассказал, что из-за нехватки средств сетевые организации в какой-то степени даже противодействовали заключению договоров: искали причины для отказов, либо запрашивали у заявителей дополнительные сведения, затягивая сроки. Заместитель генерального директора ООО «Павловоэнерго» Олег Титов отметил, что сетевые организации часто отказываются от договоров ТП в пользу других компаний, если условия им невыгодны.

«Потребитель вправе выбирать, в какую организацию обращаться. Отношения заявителей с сетевыми организациями зачастую развиваются так, что зачастую одна организация не желает присоединять абонента и нести дополнительные затраты и просто "футболит" потребителя в другую. Эта пересылка обосновывается тем, что объект находится ближе к другой сетевой организации, но при этом закрываются глаза на то, что потребитель вправе подать заявку в любую компанию», — объяснил господин Титов.

Управляющий партнер юридической компании «Власов и партнеры» Михаил Власов констатировал кратный рост антимонопольных дел по жалобам бизнеса на действия энергетиков. «В 2021 году я мог пересчитать по пальцам дела против "Нижновэнерго", максимум в пределах двух десятков. Сейчас их количество увеличилось более чем в десять раз. Однако вопросы технологического присоединения при этом решаются оперативно в ручном режиме», — отметил юрист. Он добавил, что в нарушениях условий договоров ТП не всегда виноваты сетевые организации. Часто сами клиенты, не разбирающиеся в тонкостях законодательства в сфере электроэнергетики, сами не предоставляют необходимый пакет документов, не заключают договоры со своей стороны или не оплачивают выставленные счета.

Марина Костина из юридической фирмы «Яковлев и партнеры» сообщила, что систематические ошибки со стороны сетевых организаций есть, но они стремятся их устранять: «Не всегда заявители правы. Возможно, и сетевым организациям следует более плотно работать с абонентами и предметно разъяснять им все тонкости».

Урегулировать отношения с энергетиками по поводу договоров ТП взялись на региональном уровне.

Максим Братыгин рассказал, что подготовленное правительством Нижегородской области соглашение было направлено на подписание с ПАО «Россети», и оно должно добавить прозрачности всей процедуре на этапе от заявки до подключения к электросетям.

Изначально документ был призван помочь инвесторам, которых курирует Корпорация развития Нижегородской области. Однако действие соглашения планируют распространить на всех инвесторов, вне зависимости от статуса и приоритета, добавил господин Братыгин. Он рассказал, что губернатором поставлена задача улучшить позиции Нижегородской области по техприсоединению: по этому показателю регион падает второй год в рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ), находясь во второй десятке субъектов.

Роман Рыскаль