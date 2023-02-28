В центре Краснодара горел ресторан «Pro Vino»

В Краснодаре пожарные пытаются ликвидировать возгорание в здании на Кубанской набережной, из соседнего дома эвакуированы пять человек, пожару присвоен повышенный ранг опасности, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Как свидетельствуют кадры из соцсетей, горит ресторан «Pro Vino».

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 20.25, к месту незамедлительно были направлены подразделения пожарной службы. По данным МЧС, произошло возгорание кровли коммерческого здания на площади 200 кв. м. В ликвидации огня задействованы 100 сотрудников пожарной службы и 32 единицы техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

К 22:00 открытое горение было ликвидировано. Как сообщили в ГУ МЧС, спасены 15 человек, эвакуирован 41 человек.

Анна Перова, Краснодар