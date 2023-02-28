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Нововоронежские атомщики пополнили банк донорской крови на 35 литров в рамках благотворительной акции

79 сотрудников Нововоронежской АЭС и предприятий г. Нововоронежа, входящих в контур управления Госкорпорации «Росатом», стали участниками донорской акции «Помоги делом».

Фото: Евгения Шашова, пресс-служба НВ АЭС

«Работники Нововоронежской АЭС активно поддерживают благотворительные акции, понимая их важность и значимость. Ведь когда требуется кровь для переливания, речь идет о спасении жизни человека. Мы наблюдаем рост внимания к донорству и даем сотрудникам возможность реализоваться в этом направлении», - сказал заместитель директора по управлению персоналом Нововоронежской АЭС Олег Уразов.

Мобильный пункт «Служба крови» Воронежской областной станции переливания крови развернулся на базе ФГБУЗ «Клиническая больница №33» ФМБА России. В общей сложности участники акции сдали более 35 литров крови, которая отправится для помощи пациентам, остро нуждающимся в донорской крови. Перед процедурой у них измерили давление, гемоглобин, оценили общее состояние здоровья, а также взяли анализ крови на определение группы и резус-фактора.

«Очень важно, чтобы на станциях переливания крови было достаточное количество компонентов крови, которая может потребоваться в любой момент. Потребность в донорах есть и будет всегда. С Нововоронежской АЭС мы сотрудничаем не первый год, благодарим атомщиков за неравнодушную позицию. С каждым разом к донорской акции от них присоединяется все больше людей. Например, в этот раз впервые донорами стали 15 человек», - сказал руководитель БУЗВО «Воронежская областная станция переливания крови» Алексей Бахметьев.

Акция «Помоги делом» стартовала в городе атомщиков в 2021 году и с тех пор проходит на регулярной основе. За этот период нововоронежские атомщики пополнили областной банк крови более чем на 108 литров.

Следующий донорский день пройдет в мае.

Напомним, что с 2008 года в Росатоме реализуется проект «Пульсация», в рамках которого несколько раз в год проводятся донорские акции. Проект направлен на популяризацию донорства крови и её компонентов среди работников предприятий атомной отрасли.

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