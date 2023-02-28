На Кубани в 2023 году на покупку квартир врачам направят 200 млн рублей

Власти Краснодарского края в 2023 году направят 200 млн руб. на приобретение 27 служебных квартир для врачей. Как сообщает пресс-служба Заксобрания Кубани, этот вопрос обсуждался на заседании парламентской комиссии по взаимодействию с органами исполнительной власти региона.

Кроме того, по данным ЗСК, уже 134 врача уже подали заявление на получение 1 млн руб. на первоначальный взнос по социальной ипотеке.

На заседании был представлен доклад о состоянии сферы здравоохранения на Кубани. Согласно ему, каждый пятый рубль из бюджета Краснодарского края направляется на здравоохранение. Так, финансирование за отрасли за пять лет выросло более, чем вдвое – с 63,7 до 131,8 млрд руб. В рамках реализации мероприятий профильных госпрограмм за это время были построены и введены в эксплуатацию 133 здания ВОП, 18 ФАПов. Проведен капитальный ремонт 235 объектов здравоохранения.

Всего в системе здравоохранения Кубани сейчас функционирует 227 медицинских организаций, а также 666 фельдшерско-акушерских пунктов и 262 офиса врача общей практики. Кубанские поликлиники за год принимают 54 млн посетителей, более 1 млн человек проходят лечение в стационарах. Скорая помощь получает за год около 1,5 млн вызовов. Кроме того, кубанские хирурги проводят около 600 тыс. операций. Высокотехнологичную помощь за год получают порядка 40 тыс. человек.

«Наши медики выдержали сложный экзамен в двухлетний период пандемии, который стал своего рода триггером по умению оперативно решать самые сложные задачи по обеспечению медучреждений необходимой аппаратурой, включая компьютерные томографы», – отметил в ходе заседания спикер краевого парламент Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин

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