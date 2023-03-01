Канадский стиль против СКА

Сегодня, 1 марта, СКА и минское «Динамо» начнут серию плей-офф в Континентальной хоккейной лиге. Клубы встречаются на первой стадии Кубка Гагарина третий сезон подряд, до этого в обоих случаях верх брали армейцы Петербурга. По мнению экспертов, должны победить они и сейчас, но один матч минчане могут «зацепить».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СКА и минское «Динамо» начнут серию плей-офф в Континентальной хоккейной лиге

Фото: Антон Мотолько, Коммерсантъ СКА и минское «Динамо» начнут серию плей-офф в Континентальной хоккейной лиге

Фото: Антон Мотолько, Коммерсантъ

Минское «Динамо» в этом сезоне не отказалось от ставки на легионеров. За команду выступают игроки из Канады и США. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не раз выговаривал руководителям «Динамо»: сколько, дескать, можно надеяться на североамериканцев, раз они не дают результата? Но, видимо, воспитанники белорусского хоккея еще не достигли такого уровня, чтобы достойно представлять команду в КХЛ. Поэтому за нее выступают хоккеисты с паспортами США и Канады. Даже тренер у «Динамо» канадец — Крэйг Вудкрофт.

В этом сезоне динамовцы, «зубры» из Белоруссии, как их еще называют, попали в плей-офф в последний момент — за счет победы в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ над «Витязем» в гостях 2:1. Подопечные Вудкрофта опередили в борьбе за восьмую строчку на «Западе» московский «Спартак», который выступление в регулярном чемпионате провалил, так как слишком часто менял тренеров. СКА, напротив, уверенно выиграл Западную конференцию чемпионата, завоевав Кубок Континента. Поэтому в первом раунде Кубка Гагарина встретятся лучшая и худшая команды из тех, что отобрались в плей-офф на «Западе».

СКА, по мнению экспертов, сильнее «Динамо» во всем — начиная от состава и заканчивая качеством игры. Все, что могут противопоставить белорусы армейцам,— это страсть и бойцовские качества своих заокеанских игроков, а также поддержку зрителей на арене в Минске, где любят хоккей. Тут наши страны похожи: в Белоруссии за этот вид спорта переживает Александр Лукашенко, в России — Владимир Путин. Оба президента не прочь и сами встать на коньки. Сейчас, правда, им не до этого.

Впрочем, вы не найдете североамериканских легионеров «Динамо», равно как и других игроков из этой команды, на верхних строчках списков лучших снайперов и бомбардиров КХЛ по итогам регулярного чемпионата. Зато нападающий «Динамо» Ник Меркли и защитник Шон Лалонд, оба канадцы, входят в десятку тех, кто набрал больше всех штрафных минут: у первого — 88, у второго — 71. Напротив, СКА может похвастать тем, что лучшим снайпером чемпионата стал его форвард Дмитрий Яшкин, забросивший 40 шайб в 67 матчах. Он же возглавляет список лучших бомбардиров, имея на своем счету еще 22 результативные передачи. В десятке лучших снайперов есть также нападающие СКА Марат Хайруллин (28 шайб в 65 матчах) и Никита Гусев (23 шайбы в 37 матчах). Защитник армейцев Александр Никишин возглавляет рейтинг лучших ассистентов «регулярки», отдав 44 передачи в 65 матчах.

Для главного тренера СКА Романа Ротенберга это второй плей-офф в карьере. Он возглавил армейскую команду в начале прошлого года. Хотя говорили, что роль ее тренера Ротенберг выполнял и раньше, занимая пост главы так называемого штаба СКА. В предыдущем плей-офф петербургская команда прошла два раунда, а в третьем уступила ЦСКА в семи матчах. После этого в штаб СКА из штаба ЦСКА был приглашен тренер Евгений Корешков для работы с нападающими. В первом раунде того плей-офф СКА обыграл в четырех матчах минское «Динамо». Встречались соперники на старте Кубка Гагарина и годом ранее: тогда армейцы обыграли минчан с общим счетом 4–1.

В минувшем чемпионате КХЛ СКА и «Динамо» провели четыре матча. Во всех победу праздновала команда с берегов Невы: 5:1, 3:2 (в овертайме), 7:2 и 5:3. Поэтому все дружно отдают победу в предстоящей серии армейскому клубу, допуская, что команда из Белоруссии выиграет максимум один матч. Роман Ротенберг, выступая накануне плей-офф перед журналистами, сказал, что успехи в регулярном чемпионате КХЛ уже забыты и все внимание — сопернику по плей-офф. Он играет в «канадском стиле». Главный тренер СКА не раскрыл, кто займет место в воротах, и даже не стал информировать о состоянии здоровья травмированных игроков, чтобы не давать лишних козырей в руки тренерам «Динамо». Ротенберг рассчитывает, что трибуны Ледового дворца на протяжении плей-офф, сколько бы он ни продолжался для СКА, будут заполнены и зрители окажут команде поддержку. Во время финала плей-офф Западной конференции прошлого сезона, когда встречались СКА и ЦСКА, в клуб поступало до 300 тыс. заявок на билеты, отметил Ротенберг. При вместимости трибун в 12 тыс. зрителей.

Серия плей-офф КХЛ длится до четырех побед одной из команд. 1 и 3 марта СКА и «Динамо» сыграют в Петербурге, после чего поедут выяснять отношения в Минск.

Кирилл Легков