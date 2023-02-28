«Для них постправда — это правда»

Большая часть участников соцопросов одобряют проведение специальной военной операции (СВО), однако не готовы принимать в ней личное участие, сообщил на круглом столе в Екатеринбурге гендиректор фонда «Социум» Александр Долганов. По его словам, это показал анализ результатов нескольких социологических исследований ряда фондов общественного мнения. Другие участники круглого стола отметили, что «миром овладела постправда», и назвали риски для общества после завершения СВО. С подробностями — корреспондент «Ъ-Урал» Василий Алексеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Гагарин, политолог

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Анатолий Гагарин, политолог

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Круглый стол, посвященный годовщине начала СВО на Украине, прошел в рамках дискуссионного клуба «24 февраля», организованного информационным агентством «Европейско-Азиатские новости» в Доме дружбы народов Урала. На встрече выступили преподаватели Уральского федерального университета (УрФУ), гендиректор фонда социологических исследований «Социум» Александр Долганов и эксперт по экстремальной журналистике Сергей Плотников.

В начале обсуждения годовых итогов СВО ведущий сотрудник Института философии и права Уральского отделения РАН Анатолий Гагарин заявил, что миром овладела искаженная информация о действительности — постправда. «По сути, мы видим сам процесс формирования постправды, замены сухих и исторических фактов на очень красивые фейковые новости, которые вызывают ажиотаж и эмоции»,— пояснил он. В качестве примера ученый привел франшизу о Капитане Америке и фильм «Обаятельные ублюдки» (имелся в виду фильм Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки» —«Ъ-Урал»), которые, по его словам, искажают представления о Второй мировой войне.

«У Тарантино это сделано с известным стебом, но я уверен, 80% людей стеб не считывают и воспринимают все как реальность»,— заявил он.

Анатолия Гагарина поддержал заведующий кафедрой прикладной социологии УрФУ Анатолий Меренков, который назвал причину формирования новых идеалов — «30 лет антисоветского времени». По его словам, большинство добровольцев на СВО — люди старше 35 лет. Новые поколения, считает господин Меренков, попав под влияние издания «Медузы» (признано иностранным агентом и нежелательной организацией в России) и иностранных агентов, не разделяют идей СВО.

«Они ни на шаг не отступят от своей позиции, при этом не имея никаких фактов. Для них постправда — это правда»,— высказался господин Меренков.

Гендиректор фонда социологических исследований «Социум» Александр Долганов сообщил, что проанализировал исследования ряда фондов общественного мнения и пришел к выводу, что СВО полностью поддерживает только 12% граждан, которые готовы записаться добровольцами в армию и оказывать ей материальную поддержку. По его словам, большая часть опрошенных одобряют проведение СВО, однако не готовы принимать в ней личное участие.

«Они поддерживают на словах, но в глубине души они боятся, страдают, тревожатся и им не по себе от того, что происходит. То есть это сомнения, которые скрываются под внешней поддержкой, что фиксируется социологами»,— рассказал Александр Долганов

Эксперт по экстремальной журналистике Сергей Плотников высказал опасения по поводу предстоящего возвращения участников СВО и бойцов ЧВК «Вагнер» к мирной жизни после завершения СВО. По словам господина Плотникова, есть риск повторения ситуации с ветеранами Афганистана, когда участники боевых действий становились членами ОПГ. «Их перечисляли среди преступных сообществ: “синие”, “уралмашевцы”, “центровые” и “афганцы”»,— напомнил Сергей Плотников историю Екатеринбурга.

Круглый стол завершил доцент УрФУ Василий Запарий. Он сказал о необходимости гражданского общества и свободы слова, а затем призвал общество объединиться вокруг государства в период СВО. «Раз у нас уж есть такое государство, хорошее или плохое, мы обязаны учитывать его интересы, и без этого мы никак не можем обойтись. У англичан есть такой принцип относительно своего государства — good or bad my country — права или не права моя страна, это моя страна, поэтому я стою на ее стороне»,— сказал господин Запарий.

Василий Алексеев