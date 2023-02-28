Новый детский сад в Ярославле помешали отремонтировать «субъективные обстоятельства»

МКУ «Агентство по строительству» мэрии Ярославля старалось устранить дефекты в детском саду №111 по гарантии, но это помешали сделать «субъективные обстоятельства» у подрядчика. Такой комментарий дали «Ъ-Ярославль» в самом муниципальном учреждении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», два корпуса детского сада №111 в Ярославле спустя два года после постройки покрылись трещинами. И Следственный комитет усмотрел в этом вину заказчика работ — МКУ «Агентство по строительству». Возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

«Неизвестные лица из числа сотрудников МКУ "Агентство по строительству", злоупотребляя своими должностными полномочиями, ненадлежащим образом приняли работы по муниципальным контрактам при строительстве двух корпусов детского дошкольного учреждения. Должностные лица, зная о наличии дефектов, не принимали мер реагирования в отношении подрядных организаций с целью устранения существующих дефектов»,— отмечают в Следственном комитете.

В самом «Агентстве» так не считают, отвечая, что вели работу по устранению дефектов в рамках гарантийных обязательств. В мэрию поступали письменные обращения от директора детского сада, часть дефектов была устранена подрядчиком — ООО «Центр энергетического строительства и монтажа».

«По части дефектов подрядная организация просила перенести сроки устранения на более поздние, ссылаясь на субъективные внутренние организационные обстоятельства. К сожалению, впоследствии у подрядчика началась процедура банкротства, и часть дефектов оставалась не устранена. В связи с несоблюдением гарантийных обязательств Агентство обратилось в ПАО "Совкомбанк" с требованием о выплате суммы гарантии в размере 3 143 155, 61 руб.»,— сообщили в «Агентстве по строительству».

Сумма банковской гарантии перечислена в бюджет Ярославля. Сейчас представители «Агентства» оформляют дефектную ведомость и делают смету для определения суммы затрат, необходимых для ремонта недавно сданных корпусов детского сада.

Андрей Иванов