В Саратовской области восьмилетний мальчик около школы провалился в коммунальную промоину и погиб

В Балаково Саратовской области ребенок упал в коммунальную промоину и погиб. Об этом сообщает глава района Сергей Грачев.

ЧП произошло в районе школы №25.

Как сообщает СУ СК, сегодня днем восьмилетний мальчик находился в гостях у друга, а затем пошел в сторону своего дома. Вечером он был обнаружен в промоине у дома по улице Братьев Захаровых Сотрудники областной службы спасения извлекли тело мальчика без признаков жизни.

Сергей Грачев уточняет, что мальчик провалился «не в открытый колодец, а в промоину, которая образовалась около коллектора».

Чиновник поручил своему заместителю по ЖКХ Павлу Канатову установить, при каких обстоятельствах образовалась промоина около школы, кому принадлежит коллектор.

Следователи и прокуратура проводят проверку. На место выехал прокурор Балаково Александр Бурлаченко.

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Марина Ковалева