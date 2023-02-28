Заемщики взяли паузу

В Башкирии по итогам 2022 года, по данным Национального бюро кредитных историй, количество выданных потребкредитов уменьшилось на 21%, составив 461,7 тыс. единиц. Общая сумма займов оценивается в 89,6 млрд руб., что на 30,8% меньше уровня 2021 года. Опрошенные эксперты связывают такую динамику с экономической неопределенностью, вызванной политическими причинами, ростом процентных ставок и более консервативной политикой банков в оценке заемщиков. В текущем году прогнозируется постепенное увеличение количества кредитов благодаря эффекту низкой базы при условии отсутствия негативных процессов на финансовом рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам прошлого года число выданных потребительских кредитов в Башкирии снизилось на 21%, составив 461,7 тыс. единиц против 584,5 тыс. годом ранее (в 2020 году было 502 тыс.). Падение показателя зафиксировано в 30 регионах-лидерах в этом виде кредитования. В среднем по стране число потребкредитов сократилось на 27,1%, до 12,53 млн единиц, по сравнению с 2021 годом, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Общая сумма потребкредитов в Башкирии оценивается в 89,6 млрд руб., что на 30,8% меньше уровня 2021 года.

Республика традиционно входит в пятерку лидеров по количеству потребкредитов. По данным за 2022 год республика заняла четвертое место после Москвы (715,3 тыс. ед.), Московской области (608,4 тыс. ед.) и Краснодарского края (476,4 тыс. ед.).

Количество займов, выданных микрофинансовыми организациями, также находится в отрицательной динамике. По данным пресс-службы Национального банка Башкирии, за девять месяцев 2022 года МФО выдали 158,3 тыс. займов против 168,5 тыс. за аналогичный период 2021 года. При этом, отмечает регулятор, общая сумма займов выросла с 2,5 млрд до 2,6 млрд руб.

«Продажи кредитов наличными в республике ожидаемо значительно снизились в 2022 году относительно 2021 года»,— констатирует управляющий банка «Открытие» в Башкирии Айдар Зубаиров. По его словам, изменилось ценообразование (процентная ставка в зависимости от застрахованных рисков) и, как следствие, стоимость страховок. «При этом с конца февраля до середины мая наблюдался рост ключевой ставки, что на этот период фактически повлекло почти полную остановку выдач. К концу года темпы удалось выровнять, и спрос вернулся на прежний уровень. При этом параллельно мы можем наблюдать интересную тенденцию: рекордные продажи кредитных карт. Максимум пришелся на октябрь — декабрь»,— сообщил Айдар Зубаиров.

Доктор экономических наук Рустем Ахунов связывает лидирующие позиции Башкирии в этом виде кредитования с развитостью банковской системы в республике — наличие большого количества отделений банков и офисов, а также со сложившейся финансовой культурой населения. Падение числа потребкредитов экономист считает следствием повышения банковских ставок, турбулентной ситуацией в макроэкономике, что вынуждает кредитные организации предъявлять более высокие требования к заемщикам. Еще один фактор — снижение реальных доходов населения, поскольку к потребкредитованию прибегает та часть населения, которая живет от зарплаты до зарплаты. «При принятии решения о выдаче кредитов банки оценивают рисковые параметры, учитывают закредитованность населения, чтобы снизить свои риски. Не все клиенты удовлетворяют требованиям кредитных организаций»,— прокомментировал Рустем Ахунов.

Экономист Всеволод Спивак также полагает, что снижению потребкредитования способствовал резкий рост ставок и более консервативная политика банков в оценке заемщиков. «Впрочем, думаю, что на фоне падения доходов россиян есть и противодействующая тенденция — для обеспечения привычного образа жизни есть потребность в новых кредитах. Возможно, в 2023 году мы увидим восстановление объемов кредитования»,— не исключает господин Спивак.

На динамику повлияли высокий процент закредитованности населения и регулятивные меры, принимаемые надзорными государственными органами, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Кроме того, доходы населения растут очень медленно, в такие периоды потребкредитование всегда склонно к просадке. «Еще одна причина — это сберегательная модель населения. Учитывая экономическую обстановку, влияние санкций и высокие инфляционные риски, она стала более консервативной. Однако рынок не ушел в “спящий режим”, кредиторы и заемщики адаптируются к новым условиям»,— комментирует Илья Жарский. Эксперт считает, что общий размер займов в текущем году будет снижаться, но количество потребкредитов несколько вырастет.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов объясняет снижение объемов потребительского кредитования в 2022 году просадкой выдач в марте — мае прошлого года на фоне резкого роста экономической неопределенности в стране после начала СВО и скачком кредитных ставок. «В начале этого года, по данным ЦБ РФ, портфель потребительских кредитов российских банков увеличился на 0,5%. Невысокие темпы роста говорят о по-прежнему достаточно консервативной кредитной политике банков, а также достаточно слабой кредитной активности населения. Свою роль, вероятно, играют и введенные регулятором макропруденциальные ограничения на выдачу кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой»,— отметил господин Додонов.

В текущем году эксперт прогнозирует ускорение сегмента потребкредитования на фоне ожидаемого начала восстановления экономики и эффекта низкой базы прошлого года, если не случится новых экономических или политических шоков.

Булат Баширов, Влада Шипилова