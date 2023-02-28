Промзону в восточной части Краснодара планируют расширить на 240 га

Площадь промпарка в восточной части Краснодара планируется увеличить на 240 га. Сейчас власти Кубани прорабатывают этот вопрос, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на руководителя управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации Краснодара Артема Анацкого.

«Цель — размещение на нем промышленной зоны. После того как администрация Краснодарского края получит право управления и распоряжением данными земельными участками, будут рассмотрены алгоритмы реализации на них инвестиционных проектов», — отметил Артем Анацкий.

Участок, за счет которого планируется расширить площадь промзоны, ограничивается улицами Тихорецкой и Демуса. Если он будет передан до конца 2023 года, то уже в следующем году там начнут проектировать вторую очередь Восточной промзоны.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram