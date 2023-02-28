Путин расширил основания введения режима особых условий в исправительных учреждениях

Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании прав заключенных при введении спецусловий в исправительных учреждениях. Документ расширяет основания для введения режима. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Прежде ст. 85 УИК РФ предусматривала режим особых условий в исправительных учреждениях в случае стихийного бедствия, введения чрезвычайного или военного положения, массовых беспорядков или групповых неповиновений.

Согласно поправкам, подписанным Владимиром Путиным, этот режим может быть введен при захвате заложников, при наличии реальной угрозы вооруженного нападения на исправительное учреждение, при введении карантина.

В период действия этого режима закон устанавливает ограничение деятельности производственных и других служб исправительного учреждения, изменяется распорядок дня, вводится усиленный вариант охраны и надзора. Также в режиме особых условий могут регламентироваться порядок реализации прав осужденных, в том числе получение посылок, свидания, телефонные разговоры, прогулки. Исправительными учреждениями по закону считаются исправительные колонии, воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные исправительные учреждения и СИЗО в отдельных случаях.

Лусине Баласян