Андрей Костин представил ключевые направления развития финансового рынка России. Их семь. Глава ВТБ считает, что сложнейший для российской экономики 2022 год поставил перед финансовым рынком новые задачи по долгосрочному развитию. И это развитие предусматривает и новую роль банков — они призваны стать ключевыми агентами финансирования экономики и проектов ее трансформации. Председатель правления ВТБ отметил, что один из ключевых вызовов — организация достаточно открытой работы финрынков. Важно создавать новые механизмы доступа российских инвесторов на дружественные рынки и, наоборот, стимулировать присутствие у нас «дружественных» инвесторов.

Завод АвтоВАЗ сделал субботы в марте рабочими. Речь идет о линиях, которые производят автомобили Granta и Niva. Оплачивать выходные дни будут по двойному тарифу. Также в марте может начаться сборка автомобилей Vesta. Все зависит от поставок деталей.

Концерн «Росэнергоатом», входящий в состав «Росатома», начал тестировать персональные компьютеры отечественного производства. Планируется, что после испытаний компьютеры будут интегрированы в инфраструктуру госкорпорации. Построены они на «Байкале-М» — отечественном 8-ядерном процессоре от компании Baikal Electronics.