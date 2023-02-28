Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Корпоративные новости на “Ъ FM”

Андрей Костин представил ключевые направления развития финансового рынка России. Их семь. Глава ВТБ считает, что сложнейший для российской экономики 2022 год поставил перед финансовым рынком новые задачи по долгосрочному развитию. И это развитие предусматривает и новую роль банков — они призваны стать ключевыми агентами финансирования экономики и проектов ее трансформации. Председатель правления ВТБ отметил, что один из ключевых вызовов — организация достаточно открытой работы финрынков. Важно создавать новые механизмы доступа российских инвесторов на дружественные рынки и, наоборот, стимулировать присутствие у нас «дружественных» инвесторов.

Завод АвтоВАЗ сделал субботы в марте рабочими. Речь идет о линиях, которые производят автомобили Granta и Niva. Оплачивать выходные дни будут по двойному тарифу. Также в марте может начаться сборка автомобилей Vesta. Все зависит от поставок деталей.

Концерн «Росэнергоатом», входящий в состав «Росатома», начал тестировать персональные компьютеры отечественного производства. Планируется, что после испытаний компьютеры будут интегрированы в инфраструктуру госкорпорации. Построены они на «Байкале-М» — отечественном 8-ядерном процессоре от компании Baikal Electronics.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...