Администрация Байдена намерена продлить действие закона о слежке за иностранцами вне США

Администрация президента США Джо Байдена сообщила о желании поддержать продление действия раздела 702 федерального американского закона о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA), сообщили в Белом доме. Закон позволяет вести электронное наблюдение за иностранцами за пределами Соединенных Штатов. Срок его действия истекает в декабре 2023 года.

«Раздел 702 оказался краеугольным камнем национальной безопасности США. Этот орган является бесценным инструментом, который продолжает защищать американцев каждый день и обеспечивает соответствующую реакцию обороны, разведки и правоохранительных органов США на угрозы со стороны КНР, России, гнусных киберпреступников, террористов и тех, кто стремится нанести ущерб нашей критически важной инфраструктуре»,— сообщается в заявлении советника главы Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана.

Генеральный прокурор и директор национальной разведки США, следует из заявления, уже обратились с запросом о продлении FISA к руководству Конгресса.

702-я статья FISA позволяет организовывать без ордера слежку за отдельными лицами, которые находятся за пределами Соединенных Штатов, но используют американские электронные сервисы. Тем самым разведка получает данные, используемые для борьбы с международным терроризмом. Закон FISA был принят в 1977 году, а поправки к нему, включая 702-ю статью, приняли в 2008 году. Срок действия секции 702 был продлен Конгрессом в начале 2018 года на шесть лет, до конца 2023 года. Ряд политических деятелей США предлагали придать 702-му разделу статус постоянного действия.

Лусине Баласян