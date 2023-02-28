Две станции петербургского метро изменят режим работы с начала марта

Вестибюли станций «Ломоносовская» и «Площадь Ленина» петербургского метрополитена временно изменят режим работы с первых чисел марта. Изменения в расписании публикует пресс-служба предприятия-перевозчика.

Так, «Ломоносовская» будет частично закрываться на вход с 7:45 до 9:00 по рабочим дням. Ограничения вступят в силу 3 марта и продлятся до 19 мая. При необходимости интервалы ограничения на вход могут быть скорректированы.

Вестибюль 2 станции «Площадь Ленина» в свою очередь будет полностью закрываться на вход 3, 4, 10 и 11 марта с 22:00 и до окончания работы метро. В метрополитене просит заранее планировать маршрут поездок в связи с изменениями.

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