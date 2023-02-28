На Кубани обсудили реализацию 15 инвестпроектов на 14 млрд рублей

В Краснодаре провели первое в 2023 году заседание инвестиционного штаба. На нем обсудили реализацию 15 инвестпроектов на общую сумму 14 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Также на заседании инвестштаба обсудили вопросы изменения категории земель для реализации инвестпроектов, а также подключения объектов к инженерным сетям. Вице-губернатор Александр Руппель поручил органам власти ускорить процесс присоединения к газораспределительным сетям через автодорогу федерального значения для компании «РЦ «Краснодарский». Она строит в Красноармейском районе распределительный центр стоимостью 3,8 млрд руб.

С 1 марта на Кубани заработает Агентство по привлечению инвестиций. Оно будет искать для региона новых инвесторов и сопровождать проекты по всем возникающим вопросам.

«Приходя в Краснодарский край, инвестор может рассчитывать на всестороннюю поддержку и сопровождение своего проекта по всем возникающим вопросам. Сейчас одновременно реализуем 483 проектов на общую сумму свыше 2,6 триллиона рублей – это исторический максимум для нашего региона», - отметил Александр Руппель.

Татьяна Ручкина

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