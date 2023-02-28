Российских шахматистов официально приняли в состав Азиатской федерации. Голосование прошло в Абу-Даби, решение поддержало подавляющее большинство делегатов. О смене европейской регистрации на азиатскую Федерация шахмат России объявила в прошлом апреле после того, как Международный союз — FIDE — запретил российским сборным участвовать в своих турнирах из-за военной операции на Украине. Фактически переход в азиатскую юрисдикцию состоится 1 мая. Пойдут ли по пути шахмат другие спортивные федерации, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Вопрос о переходе российской федерации в Азию обсуждался давно, но теперь все официально. На континентальной ассамблее в Абу-Даби совет Международной шахматной федерации проголосовал «за». Не единогласно, конечно, но большинством голосов. Из 36 представителей только один проголосовал против, а шестеро воздержались.

Но это не значит, что теперь с российских игроков снимут все ограничения, объяснил “Ъ FM” президент Федерации шахмат России Андрей Филатов: «Все санкции, которые были наложены Европейским шахматным союзом, с 1 мая нас касаться не будут по причине того, что мы его покидаем и, так скажем, переходим в азиатскую шахматную семью. Те же ограничения, которые наложены на FIDE, пока остаются, так как Азиатская шахматная федерация находится под эгидой Международного союза».

Если проводить аналогии, то это значит, что движение любой федерации в сторону Азии полностью от санкций не избавит, а лишь откроет новые возможности по участию РФ в международных турнирах. Что касается шахмат, то в этой сфере с конкуренцией у россиян все будет в порядке, подчеркнул исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев:

«Азиаты традиционно в шахматах сильны. Наверное, в футболе все-таки Европу с Азией нельзя сравнивать. Но вот Индия — родоначальница шахмат, в Китае такие соревнования в последнее время все чаще выигрывают женщины. В матче на первенство мира впервые будет играть опять-таки шахматист из КНР. Узбекистан, Иран, Казахстан, — нам есть с кем играть».

Другим видам спорта переход в Азию таких возможностей не откроет. Хотя после того как российские спортсмены вообще остались без каких-либо международных соревнований, многие готовы умерить свои амбиции, даже футболисты. Например, главный тренер сборной России Валерий Карпин уверяет, что примет любое решение чиновников, в том числе о переходе в Азию: «Моя позиция не изменилась: надо играть. Где? Не знаю. Это вопросы к исполкому и президенту РФС. Где нам скажут, там и будем играть».

Многие федерации по поводу Азии даже не думают и обходятся внутренними соревнованиями, где теперь серьезные призовые. Но от политиков в публичном пространстве все чаще идет определенный посыл по поводу будущего всего российского спорта. Например, депутат Госдумы Роман Терюшков ссылается ни много ни мало на Владимира Путина: «Задача, которую поставил наш президент, очень понятна и отчетлива — Азия, Восток. Создавайте спортивные ассоциации в рамках ШОС. Есть еще БРИКС+».

Но пока, несмотря на жесткую риторику, никто, кроме шахматистов, идти по этому пути не спешит. Вместе с тем, например, футбольная сборная постоянно встречается с командами из Азиатской конфедерации. Так, 23 марта нас ждет товарищеский матч с Ираном.