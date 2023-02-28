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Коммерсантъ FM
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«С конкуренцией у россиян все будет в порядке»

Владимир Осипов — о переходе ФШР в Азиатскую федерацию

Российских шахматистов официально приняли в состав Азиатской федерации. Голосование прошло в Абу-Даби, решение поддержало подавляющее большинство делегатов. О смене европейской регистрации на азиатскую Федерация шахмат России объявила в прошлом апреле после того, как Международный союз — FIDE — запретил российским сборным участвовать в своих турнирах из-за военной операции на Украине. Фактически переход в азиатскую юрисдикцию состоится 1 мая. Пойдут ли по пути шахмат другие спортивные федерации, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Вопрос о переходе российской федерации в Азию обсуждался давно, но теперь все официально. На континентальной ассамблее в Абу-Даби совет Международной шахматной федерации проголосовал «за». Не единогласно, конечно, но большинством голосов. Из 36 представителей только один проголосовал против, а шестеро воздержались.

Но это не значит, что теперь с российских игроков снимут все ограничения, объяснил “Ъ FM” президент Федерации шахмат России Андрей Филатов: «Все санкции, которые были наложены Европейским шахматным союзом, с 1 мая нас касаться не будут по причине того, что мы его покидаем и, так скажем, переходим в азиатскую шахматную семью. Те же ограничения, которые наложены на FIDE, пока остаются, так как Азиатская шахматная федерация находится под эгидой Международного союза».

Как российские шахматы сделали ход в Азию

Если проводить аналогии, то это значит, что движение любой федерации в сторону Азии полностью от санкций не избавит, а лишь откроет новые возможности по участию РФ в международных турнирах. Что касается шахмат, то в этой сфере с конкуренцией у россиян все будет в порядке, подчеркнул исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев:

«Азиаты традиционно в шахматах сильны. Наверное, в футболе все-таки Европу с Азией нельзя сравнивать. Но вот Индия — родоначальница шахмат, в Китае такие соревнования в последнее время все чаще выигрывают женщины. В матче на первенство мира впервые будет играть опять-таки шахматист из КНР. Узбекистан, Иран, Казахстан, — нам есть с кем играть».

Другим видам спорта переход в Азию таких возможностей не откроет. Хотя после того как российские спортсмены вообще остались без каких-либо международных соревнований, многие готовы умерить свои амбиции, даже футболисты. Например, главный тренер сборной России Валерий Карпин уверяет, что примет любое решение чиновников, в том числе о переходе в Азию: «Моя позиция не изменилась: надо играть. Где? Не знаю. Это вопросы к исполкому и президенту РФС. Где нам скажут, там и будем играть».

Как МОК впервые выразил готовность отменить российскую изоляцию

Многие федерации по поводу Азии даже не думают и обходятся внутренними соревнованиями, где теперь серьезные призовые. Но от политиков в публичном пространстве все чаще идет определенный посыл по поводу будущего всего российского спорта. Например, депутат Госдумы Роман Терюшков ссылается ни много ни мало на Владимира Путина: «Задача, которую поставил наш президент, очень понятна и отчетлива — Азия, Восток. Создавайте спортивные ассоциации в рамках ШОС. Есть еще БРИКС+».

Но пока, несмотря на жесткую риторику, никто, кроме шахматистов, идти по этому пути не спешит. Вместе с тем, например, футбольная сборная постоянно встречается с командами из Азиатской конфедерации. Так, 23 марта нас ждет товарищеский матч с Ираном.

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