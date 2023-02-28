СК начал проверку после смерти в больнице Симферополя новорожденного ребенка

Следователи организовали проверку после смерти в перинатальном центре Симферополя новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Крыму и Севастополю.

24 февраля женщина 1989 года рождения была доставлена в перинатальный центр Симферополя. Однако на следующий день у нее родился мертвый ребенок. Сообщение о смерти младенца в медучреждении поступило 25 февраля. На место выехали следователи, они изъяли копии медицинских документов и назначили судебно-медицинскую экспертизу тела. Сообщается, что «смерть доношенного плода женского пола наступила в ходе родоразрешения, имеется предварительный медицинский диагноз».

Следователи также организовали личный прием членов семьи роженицы. Они изучат все их доводы и дадут разъяснения о порядке и сроках проверочных мероприятий.

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что родственникам погибшего младенца не сообщают о местонахождении его тела. В минздраве региона это опровергли, отметив, что пациентка владела этой информацией.

«Сегодня представителями ГБУЗ РК "Крымское республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы" родственникам даны необходимые разъяснения. В настоящее время тело ребенка находится в ГБУЗ РК "Крымское республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы", проводятся необходимые исследования»,— сообщили в минздраве Крыма.

Татьяна Ручкина

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