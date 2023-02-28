На Кубани 1 марта проверят системы оповещения о ЧС

Плановая комплексная проверка системы оповещения пройдет в регионе в среду с 10:40 до 12:00. В это время в городах Кубани будут звучать сирены, оповещающие кубанцев о возможной опасности. Об этом сообщает администрация Краснодарского края.

Отмечается, что плановая проверка готовности систем оповещения населения проводится регулярно.

Услышав звук сирены, нужно включить любой из 10 российских общедоступных телевизионных каналов или «Радио России» и прослушать специальное сообщение.

Михаил Волкодав

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